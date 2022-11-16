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Siyaset Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert cevap: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert cevap: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz

Endonezya'da düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin provokatif sorusuna sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:34:00 -
Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert cevap: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında zirve boyunca yaptığı görüşmeleri anlatırken bir gazetecinin provokatif sorusuna tepki gösterdi.

"Farklı bir ırkçılık içerisindesiniz"

Erdoğan gazetecinin "Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sözlerine, "Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla herhangi bir sorunumuz olmadığı gibi" açıklamaları ile tepki gösterdi.

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