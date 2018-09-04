Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik kabuller!

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hareketli saatler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe yabancı ülkelerin büyükelçiler ile görüştü. Erdoğan ilk olarak Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma'yı kabul etti. Gabon Büyükelçisi’nin ardından Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere'yle görüşen Erdoğan ardından Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı kabul etti. Başkan son olarak KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de yoğun mesai harcadı. Başkan Erdoğan gün içerisinde sırasıyla Gabon, Burnika Faso ve Hindistan’ın Ankara büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul törenine aileleri ile birlikte katılan büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.

(Gabon Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma)

(Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere)

(Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya)

(KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü)