Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Eşsiz hizmetleri asla unutulmayacak
Başkan Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."