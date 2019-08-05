Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

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