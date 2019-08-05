Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgede yaşanan gerilim ele alındı.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgede yaşanan gerilim ele alındı.
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