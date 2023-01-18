Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır.

Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur. 2023 bizim için 20 yıllık siyasetimizin sembolüdür. Bizim hayatımızdaki hiçbir seçim kolay olmadı ama her seçimden zaferle çıktık. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik.

Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir.

En büyük derdimiz enflasyondu, o da düşüşe geçit. İnşallah yüzde 50'lere 40'lara 30'lara düştüğünü göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık, tedbirlerimizi aldık.

İstihdamı 31,6 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık.

Bizim için hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ve azimle hazırlandık. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

SEÇİM 14 MAYIS'TA MI YAPILACAK?

Şimdi ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz.

Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir.

Ayrıntılar geliyor...