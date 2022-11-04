Başkan Erdoğan: Bunu asla kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Dünyadaki kadın hareketlerinin dilini ve pratiğini şekillendiren unsurlardan birisi kültürel kod farklılıklarıdır. Ortaya çıkan tek düzelik, çeşitli kültürlerdeki kadın algısını ortadan kaldırmıştır. Batı medeniyetindeki kadına bakışta ve hayattaki konumunda ortaya çıkmıştır.

"Bunu asla kabul edemeyiz"

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik cinayet, şiddet gibi konularda ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz Ülkemizi kadına yönelik şiddetin, cinayetin dört bir yerde gezdiği gibi yansıtanların kendi içindeki çürümeyi yansıttıklarını gösterir.

Kadınların dışlandığı dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem inancımıza hem de hayatın işleyişine aykırıdır. Kadını aile başta olmak üzere varoluşun temelinden koparıp sapkın akınlarla yan yana getirenler en büyük kötülü yaparlar.

Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne kadar devrim niteliğinde pek çok değişikliği kadınların hanesine yazdırdıysak bugün de devam edeceğiz. İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle sürdürmekte kararlıyız.

Elde ettiğimiz en olumlu başarılardan biri de kadınlarımız hak ve özgürlüklerini genişletmek konusunda elde ettiğimiz yeniliklerdir. Asıl büyük değişimi zihinlerde yaşadığımızı düşünüyorum.

Çok sayıda uygulama hayata geçti

Anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yasama geçmesiyle hükümlüdür maddesiyle başladık. Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele edeceğimizin sözünü daha hükümete gelmeden milletimize vermiştik. 2005 yılında hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile içi ve kadına karşı şiddete verilen cezaları artırarak, cinsiyet farkı nedeniyle düşük ücret uygulanamayacağı gibi çok önemli adımlar attık. Çalışan kadınların haklarını genişleterek etki sahasını yaygınlaştırdık. Gebelikten itibaren anneleri koruyan, maddi olarak destekleyen uygulamalar başlattık.

Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş suçları cezaları boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. İçinde bulunduğumuz 2021-2025 eylem planı kadınlarımızı fiziksel şiddetin yanında onurlarına yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kadınların maruz kaldığı şiddete süratle müdahale edilmesini sağlayan etkin bir sistem haline geldi. Elektronik kelepçe de kadınlarımızı korumaya hizmet veriyor. Aile içi meselelerinin hakimlerce çözümünü temin ettik.

'Sandıktan neler çıkacağını biliyorlar'

Ben şimdi yeni bir teklif yaptım. Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü aday koyacaksın. Yanlış anlamayın, ben bunu söyledim diye gider başörtülü kardeşlerimizi aday yapar.

Yaptığımız hazırlığı tüm siyasi partilere götürdük. Samimiyetlerini göreceğiz. Hatta daha ileri giderek gel referanduma gidelim dedik. Tabi bunlar millete gitmeyi de pek istemezler. Çünkü o sandıktan neler çıkacağını iyi biliyorlar.