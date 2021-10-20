Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya'nın Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Öte yandan Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı. Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın açıklaması düzenliyor. Başkan Erdoğan, "Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Nijerya ile işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Çeşitli alanlarda imzaladığımız anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile ele aldık. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığımızı müşayede ettik.

Nijerya Türkiye'nin Afrika Kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden biri olarak yer alıyor. Nijerya bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu.

Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz.

Nijerya ile işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.

Nijerya'lı gençlerin Türkiye'de eğitim görmesinden ve Türkiye'nin burslarından faydalanmalarından mutluluk duyuyoruz.

Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutları ile eş zamanlı mücadelede işbirliğimizi güçlendiriyoruz.

Savunma sanayii ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Malumunuz Türkiye'nin uzun yıllardır PKK/PYD/FETÖ/DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele ettik.

Başkan Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Nijerya'nın başkenti Abuja'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam ediyor. Başkan Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Başkan Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı.