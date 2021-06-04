Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun Mehmet Cami Isparta gülü ile yıkandı

Isparta Belediyesi, Ayasofya Cami ve Taksim Camii açılışlarında, camiyi Osmanlı geleneği olan gülsuyu ile yıkama işlemini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Zonguldak'ın Uzun Mehmet Camii'nde de gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Camiinin inşasında emeği geçen, mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz Tevbe suresinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder diyor. Burada edilecek duaların, namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Bu eserler çağımızın mührü

Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camiilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarımızı dalgalandırdığımız bayrağımızla vatan kıldık. Fetih müjdesi Ayasofya'nın yeniden ibadede açılması işte bu bakımdan önemlidir. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyu milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Cami de, Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de aynıdır. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz.

Camiinin ismi ve anlamı

Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camiilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

2071'e kadar durmak yok! Bir müjde daha

Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan, kendimiz ve milletimiz için en hayırlı, en doğru olanı isteyerek birbirimize sarılmalıyız. 2023'e 2053'e 2071'e hazır mıyız? Allah yardımcımız olsun.

Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu