  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongreleri kapsamında konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:30:00 - 2021-02-12 16:42:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit oldu. Türkiye bu süreci hem sağlık sisteminin altyapısının gücü, hem de milli birlik ve beraberlikle en az sıkıntıyla geçiriyor. Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız fedakarca çalıştılar, öğretmenlerimiz evlatlarımıza uzaktan eğitim yoluyla sahip çıktılar. Vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma geçit vermediler.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
12.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Bakan Yardımcısından 'hortum' açıklaması
Gündem

Bakan Yardımcısından 'hortum' açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortumda 16 kişinin yaralandığını açıkladı..
Dünyanın unuttuğu katliamdaki korkunç tabloyu anlattı! ‘Kardeşlerimizin cesetlerine basıp kaçtık’
Dünya

Dünyanın unuttuğu katliamdaki korkunç tabloyu anlattı! ‘Kardeşlerimizin cesetlerine basıp kaçtık’

Suriye'de Hafız Esed'in 1982'de Hama'da yaptığı katliamın görgü tanıklarından Cuma El-Huri, "Rejim güçlerine av olmamak için kardeşlerimizin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay