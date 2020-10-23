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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:58:00 - 2020-10-23 14:15:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse değinen Erdoğan, "İstanbullular toplu mekanlardan kaçınmalı. Evlerde bile bir arada olmamaya özen göstermeliyiz" dedi. Erdoğan, 'İstanbul salgında en önde gelen illerden. Maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılmamız, dikkat etmemiz lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız; bunun çalışmasını yapıyoruz' dedi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin rolü

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına değinen Erdoğan, 'Şu an itibarıyla sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara bırakmak mümkün değil burada Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye de en az Rusya kadar yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar gelmedi. Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklaması yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de müşterek çalışma içerisindeyiz. Temenni ederim ki bundan sonra da çözümlerde başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz' dedi.

Libyalı tarafların ateşkes anlaşması

Başkan Erdoğan, 'Bugün yapılan ateşkes anlaşması üst düzey alınmış bir karar değil. Bu kalıcı olur mu bunu zaman gösterecek. 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesi ne denli doğrudur sağlıklıdır onu da bilemiyoruz. Şu anda bildiğimiz böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat dediğim gibi en üst düzeyde bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde sayın Serrac tarafından atanan bir komutan da bulunuyor. Güvenirliliği çok da olabilecek gibi değil. Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Orada da ateşkes adımı atıldı gece saat 00.00'da başlayacak denmesine rağmen olmadı. Umarım burada ateşkes kararına uyulur' dedi.

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