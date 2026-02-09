Fırıldak siyasetin sembol ismi Cemal Enginyurt kendi annesine küfredilince verdiği tepki olay oldu

Geçmişte kendi ailesine ve annesine yönelik en küçük bir eleştiride ekranlarda "şerefsiz, namussuz" diye bağıran, delikanlılık pozu kesen Enginyurt’un; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir belediye başkanının annesine ve kutsallarına yönelik savurduğu iğrenç küfürler karşısında dut yemiş bülbüle dönmesi kamuoyunda büyük bir nefretle karşılandı.

"Senin annen anne de milletinki çaydanlık takımı mı?"

Özgür Özel’in, Mesut Özarslan’a yönelik "Seni doğuran ana senden utanır" ve benzeri ağza alınmayacak ifadeler kullandığı iddiaları siyaset kulislerini sarsarken, Enginyurt’un bu ahlak dışı üsluba kalkan olması "onur" kavramını sorgulattı. Kendi annesine küfredildiğinde mangalda kül bırakmayan Enginyurt’a sosyal medyadan tokat gibi tepkiler yükseldi: "Kendi annen için dünyayı yakarsın ama başkasının anasına küfreden CHP liderine yaranmak için taklalar atarsın! Senin annen anne de milletinki çaydanlık takımı mı?"