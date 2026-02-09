  • İSTANBUL
Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağzından dökülen galiz küfürler ve aileye yönelik çirkin saldırılarla sarsılan Ankara siyasetinde, beklenen büyük hamle nihayet netleşti. CHP’nin kavga ve nefret siyasetinden bıkan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, hizmetin ve eser siyasetinin adresi olan AK Parti’ye geçme kararı aldı. Özarslan’ın telefonlarına çıkmadığını ve kendisini devre dışı bıraktığını itiraf eden çaresiz Genel Başkan Özgür Özel, "Çarşamba günü rozet takacakmış" diyerek uğradıkları hezimeti bizzat kendi ağzıyla ilan etti.

Foto - Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

CHP içindeki skandalları her gün bir yenisi eklenirken, Özgür Özel’in kulislerden aldığı bilgi uykularını kaçırdı. Özel, Özarslan’ın AK Parti ile her konuda el sıkıştığını ve önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek törenle AK Parti rozetini takacağını itiraf etti.

Foto - Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

Özel’in "Kimsenin telefonuna çıkmıyor, il başkanını dinlemiyor, Mansur Bey’e dönmüyor" feryatları, partisindeki "tek adamlık" ve "küfür" anlayışının başkanları nasıl canından bezdirdiğini gösterdi.

Foto - Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

Özarslan’ın hizmet almak için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşme planı yapmasını dahi hazmedemeyen Özel’in, "Hizmet alacaksan neden CHP’desin?" dercesine takındığı tavır, CHP’nin "hizmet değil, engel olma" zihniyetini bir kez daha kanıtladı.

Foto - Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

Eski partilisinden gelen "Genel Başkanım, şu ana kadar yüzde 99 diyordum, artık yüzde 100 oldu; bu iş bitti, gitti!" mesajı, CHP liderinin siyasi itibarının kendi mahallesi tarafından bile nasıl sıfırlandığını gözler önüne serdi.

Foto - Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

Yorumlar

Gercewk solcuları almazsanıx

Olacagı bu olur normal burda ayıp edilen bence mansur bey baskanları hep o secti
