Küfürbaz Özgür Özel açıkladı: Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti’ye geçiyor! Rozeti bizzat Erdoğan takacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağzından dökülen galiz küfürler ve aileye yönelik çirkin saldırılarla sarsılan Ankara siyasetinde, beklenen büyük hamle nihayet netleşti. CHP’nin kavga ve nefret siyasetinden bıkan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, hizmetin ve eser siyasetinin adresi olan AK Parti’ye geçme kararı aldı. Özarslan’ın telefonlarına çıkmadığını ve kendisini devre dışı bıraktığını itiraf eden çaresiz Genel Başkan Özgür Özel, "Çarşamba günü rozet takacakmış" diyerek uğradıkları hezimeti bizzat kendi ağzıyla ilan etti.