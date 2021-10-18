Başkan Erdoğan'dan "Nuri Pakdil" paylaşımı
Edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.