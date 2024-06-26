Başkan Erdoğan'dan MHP ve CHP ile ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Meclis çatısı altından AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. Bu fotoğraf İslam aleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır. Ecdadımız tarih boyunca nasıl Filistin'e sahip çıktıysa kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de aynı kararlılıkla Filistin'e sahip çıkıyoruz.

Kimse bizden zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin

Birileri Batılı ağababalarından 'Aferin' almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir. Ama biz masumların yanında katillerin ise dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya ve İtalya ziyaretlerimde Gazze'yi gündeme getirdim.

Sayın Paşinyan'ın liderliğinde Ermenistan'ın da Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz. Çok daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz.

Bölgedeki ülkeleri Lübnan ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum

Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği görülmektedir. Lafa gelince özgürlükten insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olması zavallılıktır. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket etmesini üzülerek belirtiyoruz. Bölgedeki ülkeleri Lübnan ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum.

Bayram tatili

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız köylerine ve tatil yerlerine ziyaret gerçekleştirdi. Bayramda 7 milyon 520 bin kişi demiryollarını kullandı. İstanbul, Antalya gibi uluslararası havalimanlarımız yeni rekorlar kırdı. Ulaştırma yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldık, alıyoruz. Bayram tatilinde 7 bin kazada 72 insanımız hayatını kaybetti. 12 bin 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Anız yangınları

20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

DEM'lilere sert tepki

Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Milletin yürek yangınını istismar etmektir. Taziye evinde DEM Partililerin sergilediği kepazelik de bunların milletten ne kadar uzak olduğu göstermiştir. Bunların aslında kimin vekili olduğunu sadece başımıza gelen felaketlerde değil, spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmaya devam edeceğiz.

A Milli Futbol Takımı

Millilerimiz bugün Çekya karşısında inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak, dualarımızla A Milli futbol takımımızın yanında olacağız.

"Siyasetimiz insan odaklı"

AK Parti kurulduğu günden bu yana kamplaşmanın tarafı olmadı, gerilim siyaseti gütmedi. Türkiye'yi, 81 vilayeti bir bütün olarak kucakladık. Ne dilimizde, ne eserlerimizde ayrımcılık yapmadık. Bizim için doğunun batıdan farkı yoktur. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın diline, inancına, kökenine, yaşam tarzına bakmadık. Biz yatırım götürürken bize oy verip vermediğine bakmadık ve bunu umursamadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyaseti ile, kutuplaştırma ile değil birleştirme ile milletimizden ilgi gördük. AK Parti Türkiye'de kutuplaştırıcı siyasetin her zaman hedefi ve mağduru oldu. Darbe senaryolarını bize karşı yazdılar. Cumhuriyet mitinglerinde bizi hedef yaptılar. Gezi vandalizminin hedefi bizdik. 15 Temmuz'da doğrudan bizi hedef aldılar. Bölücü örgütün de FETÖ'nün de hedefinde biz olduk. Tüm bu saldırılarda ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı hukukun, siyasetin yanında bile yer almadı. Hatta kışkırttıklarını görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar demokrasi düşmanlara siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatları ile oynadıkların görürsünüz. Bizim siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, dilini söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani normalleşmesi gereken muhalefettir. 3 seçim sebebi ile artan tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Ana muhalefet ile iktidar partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz. Bu çok partili sistemin fıtratına aykırıdır. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.

"CHP'den nezaket görmedik"

Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz. cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

"Bu tuzağa düşmeyeceğiz"

Cumhur ittifakı Türkiye bekasının teminatı olmuştur. Ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı farklı siyasi partilerden teşekkül etse de Türkiye adına birdir, tek yürektir, tek ruh ve tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı doğrudan Cumhur ittifakının insicamına yapılmıştır. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz. Oynanan oyunların farkındayız. Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleri ile nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek sayın Bahçeli gerekse şahsım saldırıları, saldırıların arkasındaki aklı gayet net görüyoruz. Bunların derdi Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şunu herkes anlasın, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır. Etrafı ateş çemberi ile kuşatılan ülkemizin en güçlü kalkanı Cumhur İttifakı'dır. Arzu ediyoruz ki, ittifaka katılamaz ama ana muhalefet de bu riskleri görsün ve daha yerli milli bir zeminde dursun. Milli çıkarlarımızı savunma konusunda eski alışkanlıklarından vazgeçsinler. Biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin umudu olmayı uzun seneler sürdüreceğiz. Sinsi planlara, fitne hareketlere karşı bir olmaya, tüm saldırılara göğüs germeye devam edeceğiz.