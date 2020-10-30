Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Bugün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de gerek başbakan olarak gerek dışişleri bakanı olarak gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı aynı zamanda tabi hemşehrim bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağolsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreçler içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ben tüm ailesine başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başısağolsun." ifadelerini kullandı.

Taksim Camii ve AKM binası

Bugün Taksim Camii ve yeni AKM binasında incelemelerde de bulunan Erdoğan, Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Bura ile ilgili Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah altıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabi Kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektrik işlerinde sarkma olabilir çünkü ithal. Bunun dışındaki bütün işleri inşallah bitireceğiz." dedi.