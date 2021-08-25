Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanını ziyaret etti.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen programla kutlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve 60 ülkenin büyükelçisinin de katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ahlat'ın kendine özgü bir hikayesi vardır. Bu şehir tarih boyunca Doğu ve Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür.

Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat Mezar Taşları milletimize ait tapu senetleri hükmündedir.2023 hedefleri ile ülkemizi hakettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik ediyoruz.

İnsanların hayatlarında çok uzun gibi görünen 30 yıllık, 50 yıllık gibi dönemler devletler için oldukça kısa sürelerdir. Biz geçtiğimiz 19 yılda nasıl Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5,10 katı hizmeti ülkemize kazandırdıysak, gençlerimizin daha fazlasını yapacağından şüphe duymuyorum.

Rabbim'e bana sizin gibi yol arkadaşları, gönül dostları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır.

Beşinci yılına ulaşan bu programların salgın sürecindeki istisna haricinde daha geniş katılımla, daha büyük etkinliklerle geliştiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Bu programların en güzel şekilde ifası için bakanlıklarımız çok önemli altyapı yatırımlarını bu bölgede yapmışlardır.

Bu mekan, bu otağlar bunun en güzel göstergesidir. Bugün Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Yine bu vesile ile resmi otogarın açılışını da gerçekleştiriyoruz.

167 bin metrekarelik bir alana Millet Bahçesi kurduk.

Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı.

Dün kendi sınırları içinde adeta varlık-yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülkeye dönüştük.

Şehitliğe ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesi Selçuklu Şehitliği'ni ziyaret etti.