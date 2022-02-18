  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik Ukrayna-Rusya görüşmesi
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik Ukrayna-Rusya görüşmesi

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı

Yeniakit Publisher
2022-02-18 18:45:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik Ukrayna-Rusya görüşmesi

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye’nin NATO'ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Erdoğan da Stoltenberg'e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek yeni Stratejik Konsept'te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arz ettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay