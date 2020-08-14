Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alınırken, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.