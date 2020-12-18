  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cuma Namazı sonrası cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınıyla ilgili, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:25:00 -
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi.

Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay