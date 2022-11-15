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Gündem Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı

KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:43:00 -
Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı

 

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."

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