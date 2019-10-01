Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıl Başkan Erdoğan, kabine ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıldı. Erdoğan, resepsiyonda basın mensuplarının kabine hakkındaki soruya cevap verdi. "Her hangi bir değişiklik yok" Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine hakkındaki sorulan soruya, "Şuan kabinede her hangi bir değişiklik yok" şeklinde cevap verdi.

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