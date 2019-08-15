Başkan Erdoğan’dan ilham aldı! Kadın girişimciden sağlık hamlesi

Oğuzhan Gültekin Ankara

KOSGEB’den almış olduğu destek ile Türkiye’de ortopedi ameliyat malzemesi üreten tek kadın girişimci Dilek Yurtseven, Akit’e konuştu. Babasının aldığı tecrübe ve Başkan Erdoğan’ın azminden ilham alarak yola koyulan girişimci Dilek Yurtseven, “Babam, Türkiye’nin ilk ortopedistleri ile çalışıyordu. Ben babamdan aldığım bayrağı daha yükseğe çıkarmayı hedefledim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dev projeleri bana ilham oldu. Onun azmi, gayretini göz önüne aldım. Cumhurbaşkanımız dev projelerini hayata geçirdikçe ‘Biz neden yapmayalım’ dedim. Babamdan aldığımız tecrübe ve Cumhurbaşkanımızın hevesiyle böyle birşey yaptık. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyiz. Önceden dışarıdan aldığımız birçok ürünü şu anda hem iç piyasaya, hem de yurt dışına ihraç eder hale geldik” dedi.

“Doğuyu kalkındırmak istiyoruz”

Doğuyu kalkındırmak amacıyla şirketini Malatya’da kuran Yurtseven, “Biz, batıya göç olan böyle bir dönemde doğuyu kalkındırmak istedik. Bu sektörün temelleri İzmir’de atıldı. Ama Malatya’da da sağlık alanında bir üretim ayağımız oldu. 2010 yılında başladık bugüne kadar hem yurt içine, hem de yurt dışına Malatya’dan ürünlerimizi satmaya başladık. Şu anda bünyemizde 30 personelimiz var. Hem sağlık ta, hem de savunmada çalışan mühendislerimiz var. Uçak mühendislerimiz var, tıp mühendislerimiz var, makine mühendislerimiz var, kalite kontrolde çalışan arkadaşlarımız var. Bu konuda Malatya’da tam yetkin bir şekilde çalışıyoruz. Sağlık konusunda hassas üretim yapıyoruz. Malatya’nın da en teknolojik fabrikası bizde. Savunma sanayinde de aynı cihazlar kullanıldığı için bu sektörde de üretim yapmaya başladık. Bu ürettiklerimizin içinde uçak parçaları, roket parçaları, silah parçaları üretimi yapabiliyoruz. Sertifikasyon noktasında en yetkin kuruluş bizimki” diye konuştu.

“Yavaş yavaş Avrupa’ya açılacağız”

İhracatın Doğu ile sınırlı kalmayacağını ve ilerde Avrupa’ya da açılacaklarını aktaran Yurtseven, “Türkiye’de yaklaşık 50 tane bayimiz var. Yurt dışı ihracatta da Yunanistan, Endonezya, Irak, Moldova, Ürdün, Kuzey Irak’a ve Suriye’ye ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Daha hâlâ görüşmekte olduğumuz birçok ülke var. Hedefimiz zaten ihracatımız arttırmak. Şu anda sağlık alanında genel olarak dünya sektörünün dünya pazar payını elinde bulunduran, Amerika ve Almanya’dır. Yüzde 85 gibi büyük bir payı ellerinde tutuyorlar. Biz geri kalanını dünya ülkeleriyle paylaşıyoruz. Bu yüzden daha çok doğuya yöneldik. Sonuçta biz de üretiyoruz. Biz de ihraç ediyoruz. İnşallah ilerde daha büyük bir pazar payıyla Avrupa’ya yavaş yavaş açılmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınlara tavsiyelerde bulunan Dilek Yurtseven şöyle konuştu; “Her şey istemekle başlar. Öncelikle isteyeceksin, kendini inandıracaksın, pes etmeyeceksin. Bir hedefe ulaşmanın birçok yolu vardır. İlk yerde olumsuzluklar karşılaştın diye vazgeçmeyeceksin. Sorunları çözerek büyüyeceksin. Sonra başarı gelmeye başlar. Biz Malatya’ya bu yatırımı yaparken çok akıl veren oldu. Ama ben zoru başarmak istedim ve Malatya’da karşılığını aldık. Ürettiğimiz ürünleri önce iç pazara sunduk, şimdide ihrac ediyoruz. Hatta biz şu anda stajyer öğrencileri eğitip kendi bünyemizde değerlendiriyoruz. Türkiye’nin böyle şeylere ihtiyacı var. İnanmak önemli.”