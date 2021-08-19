Başkan Erdoğan'dan iki ülkeye arabuluculuk teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ahmed ile yaptığı görüşmelerde Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldıklarını ifade etti.

Erdoğan "Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmede Sudan ve Etiyopya arasında Faşaga bölgesinde yaşanan gerginliğin de konuşulduğunu söyleyen Erdoğan "Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan ile de görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.