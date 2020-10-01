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Gündem Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin idam cezası ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:19:00 - 2020-10-01 16:22:53
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündem olan idam cezası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘TBMM’den idam ile ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım’ ifadelerini kullandı.

HDP’li vekillerin açılış törenine katılmamasını yorumlayan Erdoğan, ‘HDP’li vekillerin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremiyorum’ dedi.

Koronavirüs süreci ile ilgili de konuşan Erdoğan, ‘Tavsiyelere uyarsak her şey değişecek’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AYM’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarını değerlendiren Erdoğan, ‘Yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Meclis konuşmamda da söyledim’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

Türkiye,ye idam gelmesi Şarttır.. 
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ssan

2016 yılından beri 30 kere söylendi bu laf
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