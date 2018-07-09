Başkan Erdoğan'dan Hulusi Akar sürprizi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni sistemin ilk kabinesinde yer alan isimleri açıkladı. Yeni kabinede en büyük sürpriz ise Hulusi Akar ismi oldu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı liderlere verdiği yemeğin ardından önümüzdeki dakikalarda yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.
Sürprizlerle dolu yeni kabinede en çok dikkat çeken isim ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu.
Akar yeni dönemde Milli Savunma bakanı olarak görev alacak.
İŞTE YENİ BAKANLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan
12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
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