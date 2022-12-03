Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran MMU ve KIZILELMA açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023'te pek çok ilki de yaşayacağız. Yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı gelecek yıl milletin istifadesine sunacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlayacaklarını vurguladı.

Milli Muharip Uçak'ı (MMU) hangardan çıkaracaklarını ve insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştireceğini dile getiren Erdoğan, "Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını da gelecek yıl yapıyoruz. Ülkemizi nükleer lige taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Bunların dışında nice yatırım, nice proje, eser ve hizmeti 2023 senesinde milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını, Türk milleti için ifade ettiği anlama ve öneme yaraşır büyük bir başarı hikayesiyle taçlandırmakta kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Geçen yıl aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağı doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar Allah'ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bunun için öncelikle 2023 seçimlerini, gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği boyutuyla zafere ulaştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.