Başkan Erdoğan'dan 'Hello Brother' kampanyasına destek! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yeni Zelanda'da şehit düşen Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" kampanyasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" yani "Merhaba Kardeşim" kampanyasını destekledi. Erdoğan, "Selam kardeşim..." başlığıyla yaptığı paylaşımda "#HelloBrother" etiketiyle hazırlanan videoyu paylaştı. Taraftar hesaplarındaki paylaşımları retweetledi Erdoğan, "İstanbul Başakşehir", "Beşiktaş JK", "Fenerbahçe SK", "Galatasaray EN", "Çaykur Rizespor", "Trabzonspor Kulübü" ve "TRT World" Twitter hesaplarından "#HelloBrother" etiketiyle paylaşılan videoları da retweetledi. Medipol Başakşehir'den Yeni Zelanda paylaşımı Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" diye seslendiği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, "merhaba kardeşim" sözlerinden birkaç saniye sonra terörist tarafından kurşunlanarak katledildi.

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