0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan 'Hello Brother' kampanyasına destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yeni Zelanda'da şehit düşen Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" kampanyasına katıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:52
Başkan Erdoğan'dan 'Hello Brother' kampanyasına destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" yani "Merhaba Kardeşim" kampanyasını destekledi.

Erdoğan, "Selam kardeşim..." başlığıyla yaptığı paylaşımda "#HelloBrother" etiketiyle hazırlanan videoyu paylaştı.

Taraftar hesaplarındaki paylaşımları retweetledi

Erdoğan, "İstanbul Başakşehir", "Beşiktaş JK", "Fenerbahçe SK", "Galatasaray EN", "Çaykur Rizespor", "Trabzonspor Kulübü" ve "TRT World" Twitter hesaplarından "#HelloBrother" etiketiyle paylaşılan videoları da retweetledi.

Medipol Başakşehir'den Yeni Zelanda paylaşımı

Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" diye seslendiği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, "merhaba kardeşim" sözlerinden birkaç saniye sonra terörist tarafından kurşunlanarak katledildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:52
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir
  5. Hello Brother

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları Dalaman’dan başladı
    1. Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları..
    2. Emekli polis tartıştığı kişi..
    3. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    4. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    5. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    6. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    7. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    8. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    9. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    10. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    11. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    12. Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
    13. "Şasa'nın devrimi, sinemaya medeniyet..
    14. "Tank Palet Fabrikasında altın hisse,..
    15. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    16. İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü
    17. Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını..
    18. İlçeyi karıştıran olayda sır perdesi..
    19. Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi
    20. Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin..
    21. HDP'den çirkin provokasyon!
    22. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve..
    23. Teröristler kutlama yaptı! Mermiler..
    24. İzmir'de yolcu vapuru seferleri iptal..
    25. İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
    26. Başkentte iş yeri hırsızlarına operasyon
    27. Apartmanın giriş katında yangın çıktı..
    28. Cesedi çayda bulunan kişinin..
    29. Vali açıkladı: 500'e yakın ev depremde..
    30. Türkiye'den Somali'deki terör..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok