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Başkan Erdoğan'dan harekat mesajı! 'ABD'den müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz'

11.Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız' dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:44
Başkan Erdoğan'dan harekat mesajı! 'ABD'den müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

'Değerli arkadaşlar, dünyamız diplomaside de büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor.Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Suriye'de Libya'da Yemen'de Myanmar'da çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada sistem sorunu var demektir. Böyle bir çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı ne kutsalı ne de tutarlılığı olur.'

'Kolayın değil zorun tarafındayız'

'Biz kolayın değil zorun tarafındayız hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.'

'ABD'den müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz'

'60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız.'

'Farklı bir aşamaya geçeceğiz'

'Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.'

'Kimse kimseyi aldatmasın'

'S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz. Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.'

'AB Türkiye'yi kazanmalıdır'

'AB'ye tam üyelik hedefimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'yi kazanmalıdır. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de suratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği rahatlığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu bunun çok önemli bir adımı olacaktır. AB'nin de Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerine başlamasını ve fasıllardaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.'

'Türk Akım projesinde sona geldik'

'Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. Türk Akımı projesinde artık sona geldik. Akkuyu Santral projesi de planlandığı gibi yürüyor. Soçi mütabakatıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçti. Anayasa komitesi kurulma çalışmaları tamamlanmak üzeredir.'

'Irak Türkmenlerime selamlarımı iletiyorum'

'Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiğimiz önemi, sadece sözle değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Buradan Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, Türkiye olarak daima yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.

PKK denilen çıban başını Irak topraklarından koparıp atmakta kararlıyız. DAEŞ ile nasıl mücadele ediliyorsa, PYD, FETÖ Neonazi ile aynı şekilde mücadele edilmelidir.'

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. NATO
  4. ABD
  5. S-400 füzeleri
  6. F-35
  7. DAEŞ
  8. PKK
  9. FETÖ üyesi
  10. AB
  11. fırat kalkanı

YORUM YAZ

  • EyyubiEyyubi22 dk önce
    Irak'ta Türkmen yoktur.Onlar Türkçe konuşan Kürtlerdir.En iyisi Kürtlere selam söyle Reis.Türkmen diye bir halk yok İrakta
  • salihsalih44 dk önce
    bekleme yapma reis .. ne yapcaksan biran önce yap...
  • f.bozkurtf.bozkurt1 sa önce
    İşte reis, işte cumhurbaşkanı, işte başkomutan, işte dünya lideri. Her zaman dediğim gibi ALLAH ondan ve çalışma arkadaşlarından salih iman-ı, islam ahlakını ve sağlığı eksik etmesin ve cumhurbaşkanımızıda başımızdan eksik etmesin inşallah.

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