Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Şiddeti görmezden geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

(Sosyal medya şirketleri) İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek.

Geçen aylarda yürürlüğe giren kanuni düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Vatandaşlarımızı, bilhassa da çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.

Üç maymunu oynadılar

(Uluslararası medya) Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar.

Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.

Gezi sürecinde haksızlığa maruz kaldık.

Batı basını Fransa'daki şiddeti görmedi.

Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir.