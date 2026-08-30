Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

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Galatasaray stoper hattına acilen takviye ararken, aklına bir anda eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek geldi...
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Galatasaray stoper hattına acilen takviye ararken, aklına bir anda eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek geldi...
Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için geri sayıma geçti. 20 yaşındaki stoper, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a imza atmak üzere.
Yusuf Akçiçek ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Al-Hilal ile görüşmelerde son aşamaya geldi. HT Spor'a göre Al-Hilal, 20 yaşındaki stoperin yerine bir transfer yaptığı gibi imzalar atılacak.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yusuf Akçiçek, 2019 yazında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonu öncesi genç savunmacıyla profesyonel sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 2025-26 sezonu başında Al-Hilal'e 22 milyon euro karşılığında göndermişti.
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