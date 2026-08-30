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Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

Galatasaray stoper hattına acilen takviye ararken, aklına bir anda eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek geldi...

#1
Foto - Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için geri sayıma geçti. 20 yaşındaki stoper, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a imza atmak üzere.

#2
Foto - Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

Yusuf Akçiçek ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Al-Hilal ile görüşmelerde son aşamaya geldi. HT Spor'a göre Al-Hilal, 20 yaşındaki stoperin yerine bir transfer yaptığı gibi imzalar atılacak.

#3
Foto - Suudi Arabistan'da bile tutanamayan bir futbolcu Galatasaray'a çare olur mu?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yusuf Akçiçek, 2019 yazında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonu öncesi genç savunmacıyla profesyonel sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 2025-26 sezonu başında Al-Hilal'e 22 milyon euro karşılığında göndermişti.

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