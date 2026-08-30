10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...
Galatasaray'dan hiç hesapta olmayan bir forvet atağı geldi ki, istatistiklerine bakınca taraftarlar ayağa kalkacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'dan hiç hesapta olmayan bir forvet atağı geldi ki, istatistiklerine bakınca taraftarlar ayağa kalkacak.
Yaz transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Winsley Boteli için Sion ile görüşmelere başladı.
Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, forvet transferi için gaza bastı. Mauro Icardi sonrası golcü arayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İsviçre'de buldu.
Sion ile sezona bomba gibi giren Winsley Boteli, Galatasaray'ın radarına girdi. Milliyet'e göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki İsviçreli golcünün transferi için Sion ile temaslara başladı.
Sion geçtiğimiz sezon Mönchengladbach'tan kiraladığı Winsley Boteli'nin yeni sezon öncesi bonservisini almış ve Alman ekibine 3.5 milyon euro ödemişti. Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro piyasa değeri olan Winsley Boteli'nin Sion ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
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