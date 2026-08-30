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Spor
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10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

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10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

Galatasaray'dan hiç hesapta olmayan bir forvet atağı geldi ki, istatistiklerine bakınca taraftarlar ayağa kalkacak.

#1
Foto - 10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

Yaz transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Winsley Boteli için Sion ile görüşmelere başladı.

#2
Foto - 10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, forvet transferi için gaza bastı. Mauro Icardi sonrası golcü arayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İsviçre'de buldu.

#3
Foto - 10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

Sion ile sezona bomba gibi giren Winsley Boteli, Galatasaray'ın radarına girdi. Milliyet'e göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki İsviçreli golcünün transferi için Sion ile temaslara başladı.

#4
Foto - 10 maçta 11 gol mü? Yok böyle bir istatistik: Şimdi rota Rams Park olacak...

Sion geçtiğimiz sezon Mönchengladbach'tan kiraladığı Winsley Boteli'nin yeni sezon öncesi bonservisini almış ve Alman ekibine 3.5 milyon euro ödemişti. Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro piyasa değeri olan Winsley Boteli'nin Sion ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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