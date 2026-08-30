Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: İncir yerken neden çatırdar!
Sosyal medyada son günlerde dolaşan "incir yerken arı yüzünden çatırdar" iddiasının aslı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada son günlerde dolaşan "incir yerken arı yüzünden çatırdar" iddiasının aslı ortaya çıktı.
İncir sezonu açıldığında hemen hemen herkesin aklına takılan o meşhur soru yeniden gündeme geldi. İnciri ısırırken hissettiğimiz o küçük çıtırtının aslında bir arı kalıntısı olduğu iddiası, uzun zamandır sosyal medyada dolaşıp duruyordu. İncir yerken içimize kurt düşüren bu iddiaya bilim insanları son noktayı koydu.
Mesele sanıldığı gibi değil Doğada bazı yabani incir türleri ile mini incir arıları arasında oldukça ilginç bir yardımlaşma var. Arılar incirin içine girerek hem tozlaşmayı sağlıyor hem de çoğalıyor. Ancak bu durum, "Yediğimiz her incirde arı var" anlamına kesinlikle gelmiyor.
Özellikle pazar ve marketlerden alıp severek tükettiğimiz kültür incirlerinin çoğunun meyve vermek için arıya ihtiyacı bile yok. Bu incirler, arı olmadan da kendi kendine büyüyüp olgunlaşabiliyor.
Peki o çıtırtı nereden geliyor? Gelelim herkesin merak ettiği o çıtırtı meselesine... İncir yerken ağzınıza gelen o kıtır kıtır yapının arıyla hiçbir ilgisi yok. O hissi yaratan şey, doğrudan incirin kendi minik çekirdekleri.
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