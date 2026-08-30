Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: İncir yerken neden çatırdar!

Mesele sanıldığı gibi değil Doğada bazı yabani incir türleri ile mini incir arıları arasında oldukça ilginç bir yardımlaşma var. Arılar incirin içine girerek hem tozlaşmayı sağlıyor hem de çoğalıyor. Ancak bu durum, "Yediğimiz her incirde arı var" anlamına kesinlikle gelmiyor.