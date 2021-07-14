Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir kaç gün daha devam edeceği anlaşılan Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Meclisimiz bugüne kadar 188 kanun teklifini kabul etmiştir. Meclis Genel Kurulumuz, Sayıştay'ın yeni başkanını da belirlemiştir. TSK'nın yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Son günlreine geldiğimiz yasama yılında Meclisimiz 650 saat çalışmıştır. AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula katılım yoklamalarını bizzat takip ediyorum. Hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan 50-60 kişilik kahvaltılı toplantılarımızı milletvekillerimiz ile başlattık. Ekimde Meclis açıldığında inşallah bu toplantıları yeniden başlatacağız. Salgın tehdidinin azalması ile geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de hızlandırdık.

"Karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz"

İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.