Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalar

Bugün, 180 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz.

Türkiye 2 bin 333 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ordularına sahip olmasının yanı sıra kurmaylık eğitiminin de temelini atmış bir ülkedir. 15 Temmuz sonrası kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz kuruluş misyonunu yerine getiriyor. Milli Savunma Üniversitemiz askeri vizyonumuzu da geliştirmekte.

"ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ GELİŞİYOR"

Subaylarımız en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor.

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Vazife şuuru yüksek personel yetişiyor. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Dünya değişken Türkiye değişken... Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz. Eğitimde hiçbir alanda geriye gidişe izin vermeyeceğiz.

Bölgemizin bir süre daha savaşın yükünü çekeceği anlaşılıyor. Bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

"GAZZE'DE SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM VAR"

Savaşın ahlakının bile ayaklar altına alındığını görüyoruz.

İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.

Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımızda terör örgütü eylem yapamaz hale geldi.