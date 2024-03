Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'ATTIĞIMIZ HER ADIM YA CHP YA BÖLÜCÜ ÖRGÜT TARAFINDAN SABOTE EDİLDİ'

85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her bir kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa mahrum bırakıldık.

Gezi olaylarından, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe girişimi gibi pek çok badireyi aşarak bugünlere geldik. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

'SİZLERDE İRADENİZİ KENDİLERİNİN TAPULU MALI GİBİ GÖRENLERE ESASLI BİR DERS VERMENİZİ İSTİYORUM'

CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı kışkırtarak, mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptılar. Bölücü örgüt ise terör eylemleriyle, kadın, çocuk, yaşlı, polis, asker, işçi demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek yaptı.

Türkiye'de kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını istemediler. Hakkarili kardeşlerimin de bu riyakarlığı gördüğüne inanıyorum. Sizlerden iradenizi, kendilerinin tapulu malı görenlere esaslı bir ders vermenizi istiyorum.

'HAKKARİ'YE 72 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Kardeşlerim yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine, her bir şehrine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yüksekova'dan buraya bakın araçlarınızla rahatlıkla gidebiliyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı? Yeter mi? Yetmez. Tünellerle bu yollarımızı daha da güzel hale getireceğiz.

Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kere daha gördük. Hükümet ve devlet el ele vererek Hakkari'yi depreme hazırlamak istiyoruz.

Ulaşımda 2002 yılına kadar Hakkari'ye 1 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 90 kilometre yol yaptık.

Ayrıntılar geliyor...