Başkan Erdoğan'dan G20'de F-16'larla ilgili son gelişmeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

'Değerli arkadaşlar G-20'nin bu seneki teması birlikte daha güçlü toparlanmaydı. Sene boyunca çok sayıda teknik düzeyde çalışma gerçekleştirildi. Türkiye olarak görüşlerimizi paylaştık, zirve gündemine katkıda bulunduk. Son gelişmeleri değerlendirdik. Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayıp sıcak çatışmalarla çetrefilleşen sancılı bir dönemden geçiyor.

Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Pek çok bölgede 60 yılın zirvesine ulaşan enflasyon rakamları karşılaşılan sıkıntıların büyüklüğünü gösteriyor. Alışılageldik usullerle enflasyonu düşürme formülünün henüz isteneni veremediğini görüyoruz.'

Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın...

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısın sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor.

Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

F16 meselesi

"(ABD'den F-16 tedariki) Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi."

Tahıl anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok. Şuana kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik" dedi.