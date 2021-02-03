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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:03:00 - 2021-02-03 16:16:41
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinde konuştu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınız zaman, terör örgütünün temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor.

"Öğrenci değil terörist"

Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

Ateşi suyla, yalanı hakikatle söndürebiliriz. Seçim gününe kadar sahada adım atmamış tek karış yer, gönlünü kazanmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar koşturacağız.

Yeni anayasa

Yeni sivil anayasa yapmalıyız. Cumhur İttifakı olarak öncülük edeceğiz.

Herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerin, ülkemizin önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracağına inanıyorum.

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Yorumlar

Anti Gezici

Kissingerin meşhur sözü: ABD niçin dünya gücü bilirmisiniz? Çünkü içindeki hainleri sessizce yok eder, dışındaki hainleri en iyi şekilde kullanır
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Bos ver Reis Ahiret var

Ah reis bu toprakların kaderi bu.  
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