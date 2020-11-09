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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:03:00 - 2020-11-09 15:41:36
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyük Elçiler Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Her birinizi gayretleriniz, emekleriniz için gönülden tebrik ediyorum.

Virüs salgını üstü örtülen birçok çarpıklığın ortaya çıkmasına vesile oldu.

Salgında insanlarımızı sahipsiz bırakmadık. 141 ülkeden 100 bine yakın vatandaşımızı aileleriyle buluşturduk.

Son haftalarda vaka sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Karamsarlığa kapılmadan hareket ediyoruz.

"küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir"

Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Dış politikada adımlarımızı atarken pergelin ucunu galiba milletimizin hak, hukuk çıkarlarına sabitliyoruz. İlkelerimizden taviz vermeden milli menfaatlerimizi savunuyoruz.

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Türkiye, dost ve kardeşlerinin hukukunu korumak için de güçlü olmak zorunda. Biz, 780 bin kilometrekareden çok daha büyük ülkeyiz. Türkiye istese de Filistin'e, Bosna'ya, Arakan'a sırtını dönemez.

Tek millet iki devlet şiarını paylaştığımız Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamazdık ve sessiz kalmadık.

Biz şu anda Afganistan'dayız, Azerbaycan'dayız. Niye? Çünkü soydaşlarımız.

28 yıl süren işgale Minsk üçlüsü çözüm üretmedi. Hep oyalama. Çünkü çözüm üretme dertleri yoktu. Şimdi Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendileri kesti ve işi bitirdi. Biz, gözleri yaşlı olarak dün İlham Aliyev kardeşimizin Şuşa'nın düşüşünden sonra yaptığı açıklamaları izledik

İnşallah kısa sürede işgal altındaki topraklar sahiplerine teslim edilecektir.

Aynı şekilde Filistin halkını verdiği onurlu mücadelede yalnız bırakmayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Gerçek

Başkan değil! Cumhurbaşkanı....
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Gerçek

Bana ne yazdan erdoğandan Bana ne bayraktardan ağbaldan Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor
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