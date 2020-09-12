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Gündem Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın programına katılıp İmam Hatip okulları mezunlarına seviyesiz hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler’e son tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:12:00 - 2020-09-12 13:20:22
Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!

Erol Mütercimler katıldığı canlı yayında imam hatip mezunlarına yönelik “O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” diyen seviyesi Mütercimler’e Cumhurbaşkanında tokat gibi cevap geldi.

Bize düşmanlık eden müptezellere diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı millete, devlete ve ülkeye olan sadakatimizle verdik” cevabını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınlamış olduğu mesajında “İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz” sözlerini ifade etti.

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