Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: El uzatanları pişman ederiz

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, düşüşe geçen ensflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan açıklamasında, ''Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği gerçeği ortada. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine 2024'de tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.'' dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon ve hayat pahalılığının iç ve dış sebepleri var. İçeride kimi panikten, kimi art niyetten kaynaklanan fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçek.

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği gerçeği ortada.

Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı.

'Açıkça söylüyorum...'

Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun.

'El uzatanları pişman ederiz'

Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz.