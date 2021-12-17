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Gündem Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a sürpriz hediye
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a bir NFT hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:12:00 -
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk ile videokonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Musk görüşmesi ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Erdoğan’ın görüşmede Elon Musk’a bir NFT hediye ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin başındaki milyarder iş insanı Elon Musk’a bir NFT hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B’yi uzaya çıkaracak SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a, Türksat5A’yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT’yi hediye etti”

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