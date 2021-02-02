Başkan Erdoğan'dan EDHO sürprizi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda televizyon dizileri kategorisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ödül verdi. Erdoğan'dan ödülü dizi oyuncularından Ozan Akbaba aldı.
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından, ödül törenine geçildi.
EDHO'ya ödül
Başkan Erdoğan, televizyon dizileri kategorisinde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ödül verdi. Ödülü dizi adına oyuncu ekibinden Ozan Akbaba aldı.