Başkan 'Erdoğan’dan çifte açılış! Ekonomimize doping olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa-İzmir Otoyolu Badırga Mevkii’nde gerçekleştirilen, “Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni’ne katılarak vatandaşlara hitap etti. Bugün bir tarih yazdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul’u İzmir’e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa’ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bu her konu gibi, bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu.”

Senin aklın buna ermez Bay Kemal

Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ama bunların her zaman işi bu, diyorlar ki ‘Nasıl yapıyorlar bunu söylesinler...’ Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Bunun adı da BOT, yap-işlet-devret, senin aklın buna ermez Bay Kemal, anlamazsın bu işlerden. Sana SGK’yı verdiler batırdın ve hastaneleri yönetemedin. O Savaş Ay’ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ah, ah, ölülerimizi rehin aldılar bunun genel müdür olduğu dönemde. Şimdi böyle bir şey var mı? Biz her işimizde olduğu gibi bu hususta da kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak bismillah deyip yola çıktık ve işte bugün son noktayı koyuyoruz.”

Biz ferhat olup dağları deldik

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu viyadükler, bu tüneller öyle kolay yapılmadı, dağları kolay aşmadık, ama biz Ferhat olduk Ferhat. Dağları deldik Şirin’e ulaştık. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında, yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz. İleride inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otobanını da bu yolla birleştireceğiz. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır.”

70 yılda 6 bin, 17 yılda 26 bin km!

Geçmişten örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları anlattı: “6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Yolların kuralları vardır, bu kurallara uyalım. Bu kurallara uyarak seyahatimizi yapalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim, bunu özellikle sizlerden rica ediyorum. Bu yılın 7 ayında trafik kazalarında yüzde 12’lik, ölümlü kazalarda yüzde 30’luk, yaralanmalı kazalarda yüzde 12’lik azalma meydana geldi. Bu güzel gelişmeleri sürdürmenin yolu vatandaşlarımızın kurallara uymasından geçiyor.”

PKK, DAEŞ, FETÖ’yü yerle yeksan ettik

Kılıçdaroğlu’nun “Milli gelirin 10 yıldır artmadığı” iddiasına da değinen Erdoğan, şunları ifade etti: “Türkiye’nin milli geliri, biz iktidara geldiğimizde Bay Kemal 236 milyar dolardı. Biz, bu rakamı 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Peki 2013 yılından sonra ne oldu da bu yükseliş süreci durdu? Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır. Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz. PKK, DAEŞ, FETÖ gibi Türkiye’yi kuşatmaya çalışan terör örgütlerini yerle yeksan ittik. Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Projeleri havadan da inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan direksiyonda

Böylece Bursa’ya bin 355 yataklı modern bir hastane kazandırılırken, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi de tamamlanmış oldu. Badırga mevkisinde düzenlenen törenin sonunda Erdoğan, yeni otobanda makam aracını bir süre kullandı.

Osmangazi köprüsü 78 km kısalttı

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 2016’da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e ulaşma imkanı olacak.