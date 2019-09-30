0553 313 94 23

Başkan Erdoğan’dan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin net mesaj!

Washington Post’a yazan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
Başkan Erdoğan’dan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin net mesaj!

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı.  

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post için kaleme aldığı makale:

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül'den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş; dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır. Aradan bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hâlâ sınırlı olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi gereken üzücü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir.

Yönetimim, ilk günden itibaren bu konuda tam şeffaflık politikasını benimsemiştir. Geride bıraktığımız bir yıllık dönemde istihbarat ve emniyet teşkilatlarımız ile diplomatlarımız ve savcılarımız, meselenin takipçisi olarak muhataplarıyla işbirliği yapmış; ulusal ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak için gereken adımları atmışlardır. Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu ülkelerle elimizdeki kanıtları paylaştık. İlaveten Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard'ın soruşturmasına katkıda bulunduk. Son olarak Kaşıkçı'nın katillerinin, suçun işlediği yer olan Türkiye'ye gönderilmesi için Suudi Arabistan nezdinde girişimlerde bulunduk.

Türkiye'nin bu meseleye yaklaşımı, kurallara dayalı uluslararası düzenin kararlı bir destekçisi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sürecin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin ülkelerimiz arasında ikili bir mesele hâline getirilmesine karşı çıktık. Washington Post yazarını hunharca katleden çete ile Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan halkı arasında açık ve net bir ayrım gözettik.

Öte yandan kadim dostluğumuz, gerçekleri söylememize engel değildir. Bilakis "dost acı söyler."

Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda katledip, cesedini parçalara ayıranlar, devletlerine ve milletlerine değil; Suudi Arabistan devletinin içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Bunun aksine inansaydık yaşanan olayı ikili bir ihtilaf olarak değerlendirebilirdik. Ancak Kaşıkçı cinayetini siyasetin değil, adaletin konusu olarak görüyor; adaletin ise ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz.

Kaşıkçı suikastı, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir. Katillerin diplomatik pasaportlarla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı suç mahalline çevirmeleri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki bir numaralı diplomatının olayın üstünü örtmeye çalışması, çok tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Belki de daha tehlikeli olanı ise katillerin, kendi ülkelerinde hiçbir ceza almadan hayatlarına devam etmeleridir.

Suudi Arabistan'da devam eden yargı süreci hakkında soru işaretleri olduğu sır değildir. Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmî olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan'ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz.

Bu şeffaflık eksikliğinin ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Teröristlerin adalete teslim edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi başka bir şey, masum insanların siyasi görüşleri nedeniyle önceden planlanarak katledilmesi başka bir şeydir. Örneğin Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ın kaçırılarak adalete teslim edilmesi meşru bir adımdır. Kaşıkçı cinayetinin adalet davasına herhangi bir şekilde hizmet ettiğini iddia etmek ise gülünç olacaktır.

Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yine bu gazetede yayımlanan makalemde ortaya attığım soruları sormaya devam edeceğiz: Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerededir? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim göndermiştir?

Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Washington Post
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Amerika Birleşik Devletleri
  6. Rusya Federasyonu
  7. Almanya
  8. Fransa
  9. Birleşik Krallık
  10. Kaşıkçı suikastı
  11. Nazi savaş

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    konsolosların mutlak dokunulmazlığı yok. büyükelçilerin mutlak dokunulmazlığı var. olay büyükelçilikte değil, konsoloslukta oldu...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Selçuk’tan ‘Mars’ta Hayat’ ödülü
  1. Bakan Selçuk’tan ‘Mars’ta Hayat’ ödülü
  2. Trump: Beni suçlayanı tanımak istiyorum
  3. Hikmet Karaman'dan istifa sorusuna..
  4. Terör devleti İsrail Rumlara 8 İHA sattı
  5. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
  6. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
  7. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
  8. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
  9. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
  10. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
  11. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
  12. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
  13. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
  14. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
  15. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
  16. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
  17. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
  18. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
  19. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
  20. Süleyman Soylu Ukrayna'da
  21. Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı..
  22. Yeni Ekonomi Programında neler var?..
  23. Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor
  24. Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete..
  25. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  26. Vergi dairelerinden ikinci iş daveti!..
  27. Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp..
  28. 'Gedelek turşusu' kış için hazırlanıyor
  29. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
  30. Konut kredisi yapılandırma nasıl..
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!