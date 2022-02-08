  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan Cem Karaca paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Cem Karaca paylaşımı

Başkan Erdoğan, Cem Karaca'nın vefatının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 21:21:00 -
Başkan Erdoğan'dan Cem Karaca paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay