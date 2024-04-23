  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böcek bahane tadilat şahane

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici’den asgari ücretli ve emeklileri heyecanlandıran açıklama! Zam için net rakam verdi

Her sabah kahvaltıda yedi, karaciğerini yok etti! Önce elleri kaşındı sonrasında...

'Bize İHA yapmayı öğretin' deyip kendi İHA'larını yapmışlardı! 'Türkiye ile anlaşabiliriz' diyerek duyurdular

CHP’li gazeteci canlı yayında herkesi şoka soktu! “Atatürk rahmetli değil”

Türkiye'deki o dağın altında Gabar'daki rezervin 5 katı petrol var

Alman Cumhurbaşkanına söyledikleri tepki çekti Sosyal medya trolü İlber Ortaylı İstanbul ve Edirne için bakın ne dedi!

Başkan Erdoğan yurda döndü

23 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

23 Nisan 1953: Hüsrev Aydınlar'ın vefatı (Âlim)
Gündem Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM Parti çıkışına destek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM Parti çıkışına destek

Yeniakit Publisher
2024-04-23 13:18:00 -
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM Parti çıkışına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkilerin odağındaki DEM Parti'yle ilgili konuştu. Bahçeli'nin "kapatılsın" dediği DEM Parti'nin Türkiye'nin değerlerine saldırdığını kaydeden Erdoğan, "Bedelini ödemeye hazır olmalılar" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart seçimlerinden sonra DEM Partili belediyelerde yaşanan skandallar gündemden düşmüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlaması reddedilmişti. Ayrıca, Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreninden sonra ise Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini vurgulayarak, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: HÜKÜMLERİ KİM ÇİĞNEMEYE KALKIYORSA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR OLMALI

Konuyla ilgili görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının kapsamlı şekilde incelme yürüttüğünü hatırlattı. "Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!
İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!

Gündem

İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik
Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik

Medya

Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik

Tarihi ziyaret sonrası Erdoğan'dan operasyon mesajı! Terör bitecek
Tarihi ziyaret sonrası Erdoğan'dan operasyon mesajı! Terör bitecek

Gündem

Tarihi ziyaret sonrası Erdoğan'dan operasyon mesajı! Terör bitecek

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı
Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

Siyaset

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23