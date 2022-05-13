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Dünya Başkan Erdoğan'dan BAE kararı
Dünya

Başkan Erdoğan'dan BAE kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan'ın ilerleyen günlerde BAE'ye gideceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 16:24:00 -
Başkan Erdoğan'dan BAE kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'a Allah'tan rahmet, BAE halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

BAE'ye gidecek

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, BAE'ye gideceğini söyledi.

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