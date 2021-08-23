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Gündem Başkan Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki çatışma ortamından kaynaklı olarak başlayan Afgan göçüyle ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:57:00 -
Başkan Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ‘Ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında “Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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