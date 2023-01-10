Başkan Erdoğan'dan 6'lı Masa'ya olay gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı Masa'nın açıkladığı cumhurbaşkanı kriterlerine tepki gösterdi.

"Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek"

Altılı masa tarafından ortaya konan Cumhurbaşkanı profilinin güven ve istikrarı yok edeceğinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Altı kaptan bir gemiyi batırır. Parlamenter sistem diye yola çıktılar sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bunların seçtiği Cumhurbaşkanı, masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. İki kavram çok önemli: Güven ve istikrar. Oyu millet verecek, ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Bir davula altı tokmak birden inecek."

"Bostan korkuluğu" benzetmesi

Söz konusu modelle seçilecek Cumhurbaşkanının konumunu da eleştiren Erdoğan, "Bu modeldeki Cumhurbaşkanının, Anadolu'da kargaların uzak dursun diye koruduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti, iktidarı olması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsü"

Altılı masadaki diğer liderlerin imza yetkisinin olmasının da Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Anayasada olmayan yetkiyi kullanmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür" diye konuştu.