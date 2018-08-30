Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili tebrik mesajı yayımladı.30 Ağustos 2018 Perşembe 10:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü ile alakalı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin #30Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.
Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
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